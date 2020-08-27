Белый дом заявил, что транспортер РФ врезался в транспорт коалиции в Сирии, есть раненые: Кремль отреагировал

По его данным, инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии. “Во время инцидента российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины”, — заявил он. “Чтобы деэскалировать ситуацию, патруль коалиции покинул этот район”, — отметил представитель СНБ.

“Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года”, — считает Эллиот.

“Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации (напряженности) в отношениях с какими-либо военными силами (иностранных) государств, но силы США всегда сохраняют за собой неотъемлемое право и обязанность защищать себя от враждебных действий”, — подчеркивается также в заявлении.

Ранее об инциденте на северо-востоке Сирии сообщило со ссылкой на источники в Пентагоне издание Politico. Согласно этим утверждениям, у четырех военнослужащих США были диагностированы “симптомы, сходные с легким сотрясением” головного мозга.

В тоже время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу агентства ТАСС прокомментировать информацию об инциденте между военнослужащими РФ и США в Сирийской Арабской Республике (САР) ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.

“Был телефонный разговор по линии начальников генштабов”, — сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.