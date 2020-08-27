Білий дім заявив, що транспортер РФ врізався у транспорт коаліції у Сирії, є поранені: Кремль відреагував
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Сполучені Штати стверджують, що російська сторона порушила протоколи деконфліктингу в ході інциденту на північному сході Сирії, в результаті якого, за версією американської сторони, постраждали військовослужбовці США. Про це пише УНН з посиланням на видання The New York Times і заяву керівника пресслужби Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі Джона Еліота, що надійшла в середу в федеральне агентство ТАСС.
За його даними, інцидент стався вранці 25 серпня в районі населеного пункту Дерік на північному сході Сирії. “Під час інциденту російська техніка врізалася в бронеавтомобіль коаліції, в результаті чого постраждав екіпаж машини”, — заявив він. “Щоб деескалувати ситуацію, патруль коаліції покинув цей район”, — зазначив представник РНБ.
“Дії, подібні цим, є порушенням протоколів деконфліктингу, які були затверджені Сполученими Штатами і Росією в грудні 2019 року”, — вважає Елліот.
“Коаліція і Сполучені Штати не прагнуть до ескалації (напруженості) у відносинах з будь-якими військовими силами (іноземних) держав, але сили США завжди зберігають за собою невід’ємне право і обов’язок захищати себе від ворожих дій”, — підкреслюється також в заяві.
Раніше про інцидент на північному сході Сирії повідомило з посиланням на джерела в Пентагоні видання Politico. Згідно з цими твердженнями, у чотирьох військовослужбовців США були діагностовані “симптоми, схожі з легким струсом” головного мозку.
У той же час, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на прохання агентства ТАСС прокоментувати інформацію про інцидент між військовослужбовцями РФ і США в Сирійській Арабській Республіці (САР) відповів, що вже відбулося обговорення по лінії начальників генштабів двох країн.
“Була телефонна розмова по лінії начальників генштабів”, — сказав ТАСС Пєсков, відповідаючи на питання про те, як в Кремлі розцінюють цю ситуацію і чи може вона створити загрозу російсько-американському взаємодії щодо запобігання інцидентів в Сирії.