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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 35128 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 103468 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 93629 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101902 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101713 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 81396 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Белый дом: за 100 лет коммунистические режимы убили 100 млн человек

Белый дом: за 100 лет коммунистические режимы убили 100 млн человек

Киев  •  УНН

 • 12519 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Администрация США опубликовала на сайте Белого дома официальное обращение в связи с национальным днем жертв коммунизма, передает УНН.

"В течение прошлого века коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 млн людей и подвергали бесчисленное количество раз эксплуатации, насилию и неописуемому опустошению. Эти движения под фальшивыми баснями об освобождении, систематически отбирали у невинных людей богом данные права на свободу совести, собраний и множество других прав, которые мы считаем святыми. Граждане, которые хотят свободы, были покорены государством через принуждения, насилие и страх", - говорится в сообщении.

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Также в заявлении отмечается, что "большевистская революция породила Советский Союз и его темные декады гнетущего коммунизма, политическую философию, несовместимую со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни".

Белый дом заявил, что "помнит тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать под коммунизмом" и подтвердил решимость "сиять светом свободы для всех, кто стремится к светлому, свободному будущему".

Напомним, министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу предложил межгосударственный суд по расследованию преступлений коммунизма.

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