Белый дом: за 100 лет коммунистические режимы убили 100 млн человек

"В течение прошлого века коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 млн людей и подвергали бесчисленное количество раз эксплуатации, насилию и неописуемому опустошению. Эти движения под фальшивыми баснями об освобождении, систематически отбирали у невинных людей богом данные права на свободу совести, собраний и множество других прав, которые мы считаем святыми. Граждане, которые хотят свободы, были покорены государством через принуждения, насилие и страх", - говорится в сообщении.

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Также в заявлении отмечается, что "большевистская революция породила Советский Союз и его темные декады гнетущего коммунизма, политическую философию, несовместимую со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни".

Белый дом заявил, что "помнит тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать под коммунизмом" и подтвердил решимость "сиять светом свободы для всех, кто стремится к светлому, свободному будущему".

Напомним, министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу предложил межгосударственный суд по расследованию преступлений коммунизма.