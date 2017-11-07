Білий дім: за 100 років комуністичні режими вбили 100 млн осіб

"Протягом минулого століття комуністичні тоталітарні режими в усьому світі вбили більше 100 мільйонів людей і піддавали незліченну кількість експлуатації, насильству та невимовному спустошенню. Ці рухи під фальшивими байками про звільнення систематично відбирали у невинних людей богом данні права на свободу совісті, зібрань та безліч інших прав, які ми вважаємо святими. Громадяни, які прагнуть свободи, були підкорені державою через застосування примусу, насильства та страху" - йдеться в повідомленні.

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Також у заяві зазначається, що "більшовицька революція породила Радянський Союз та його темні декади гнітючого комунізму, політичну філософію, несумісну з свободою, процвітанням і гідністю людського життя".

Білий дім заявив, що "пам'ятає тих, хто помер, і всіх, хто продовжує страждати під комунізмом" і підтвердили рішучість "сяяти світлом свободи для всіх, хто прагне світлого, вільного майбутнього".

Нагадаємо, міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу запропонував міждержавний суд з розслідування злочинів комунізму.