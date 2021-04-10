Белый дом в бюджет США заложил средства на "сдерживание" Китая и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Администрация президента Джо Байдена планирует выделить 715 млрд долларов на нужды Министерства обороны США в 2022 году по сдерживанию Китая и России. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
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"Президент Джо Байден планирует запросить 715 млрд долларов для своего первого бюджета на нужды Пентагона, что является сигналом о намерениях сдерживания Китая и России путем развития гиперзвукового оружия и усиление ВМС США подводными лодками с баллистическими ракетами, а также беспилотными кораблями", - говорится в сообщении .
Детали
Как отмечается, эта сумма на 1,6% больше бюджета на 2021 финансовый год, принятого в размере 704 млрд долларов.
В то же время общий бюджет США на оборону включает не только финансирование Пентагона. Общая цифра, которая охватывает ассигнования национальной безопасности, предложенная кабинетом Байдена, составляет 753 миллиарда долларов. Она включает, среди прочего, выделение целевых средств Министерству энергетики, которое отвечает за ядерное оружие, а также другим структурам, вовлеченным в сферу национальной безопасности.
Процесс принятия бюджета в США начинается с официального запроса президента, затем рассматривается и голосуется в обеих палатах Конгресса США.
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