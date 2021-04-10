Білий дім у бюджет США заклав кошти на "стримування" Китаю і РФ

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Адміністрація президента Джо Байдена планує виділити 715 мільярдів доларів на потреби Міністерства оборони США у 2022 році щодо стримування Китаю і Росії. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Цитата

"Президент Джо Байден планує запросити 715 мільярдів доларів для свого першого бюджету на потреби Пентагону, що є сигналом про наміри стримування Китаю і Росії шляхом розвитку гіперзвукової зброї і посилення ВМС США підводними човнами з балістичними ракетами, а також безпілотними кораблями", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, ця сума на 1,6% більше бюджету на 2021 фінансовий рік, прийнятого в розмірі 704 млрд доларів.

У той же час загальний бюджет США на оборону включає не тільки фінансування Пентагону. Загальна цифра, яка охоплює асигнування національної безпеки, запропонована кабінетом Байдена, становить 753 мільярди доларів. Вона включає, серед іншого, виділення цільових коштів Міністерству енергетики, яке відповідає за ядерну зброю, а також іншим структурам, залученим до сфери національної безпеки.

Процес прийняття бюджету в США починається з офіційного запиту президента, потім розглядається і голосується в обох палатах Конгресу США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джо Байден заявив про "епідемію насильства" із застосуванням зброї в США

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