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Белый дом рассматривает возможность поездки Байдена в Европу, посвященной войне России против Украины

Белый дом рассматривает возможность поездки Байдена в Европу, посвященной войне России против Украины

Киев • УНН

 • 212039 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Белый дом рассматривает возможность поездки президента Джо Байдена в Европу в ближайшие недели. Об этом сообщает NBC со ссылкой на слова трех чиновников из США и двух источников, знакомых с дискуссиями, пишет УНН.

Детали

Так, по словам источников, поездка, которая будет посвящена войне России против Украины и призвана «успокоить» союзников в европейском регионе, еще не завершена. Один американский чиновник сказал, что Брюссель, где расположены штаб-квартиры НАТО и Европейского союза, рассматривается как возможное место визита.

Поездка Байдена в Европу, если такая состоится, последует за визитом вице-президента США Камалы Харрис в Польшу и Румынию на прошлой неделе. Три представителя администрации американского президента сообщили NBC, что некоторые сотрудники, работавшие над поездкой Харрис, остались в Европе, чтобы помочь спланировать возможный визит президента в регион.

Источники не знали точных сроков возможной поездки Байдена в Европу, если Белый дом примет соответствующее решение.

Ранее

На прошлой неделе вице-президент Камала Харрис прибыла в Польшу.

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