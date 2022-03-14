Белый дом рассматривает возможность поездки Байдена в Европу, посвященной войне России против Украины

Детали

Так, по словам источников, поездка, которая будет посвящена войне России против Украины и призвана «успокоить» союзников в европейском регионе, еще не завершена. Один американский чиновник сказал, что Брюссель, где расположены штаб-квартиры НАТО и Европейского союза, рассматривается как возможное место визита.

Поездка Байдена в Европу, если такая состоится, последует за визитом вице-президента США Камалы Харрис в Польшу и Румынию на прошлой неделе. Три представителя администрации американского президента сообщили NBC, что некоторые сотрудники, работавшие над поездкой Харрис, остались в Европе, чтобы помочь спланировать возможный визит президента в регион.

Источники не знали точных сроков возможной поездки Байдена в Европу, если Белый дом примет соответствующее решение.

Ранее

На прошлой неделе вице-президент Камала Харрис прибыла в Польшу.