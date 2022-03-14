Білий дім розглядає можливість поїздки Байдена до Європи, присвяченої війні Росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Білий дім розглядає можливість поїздки президента Джо Байдена до Європи в найближчі тижні. Про це повідомляє NBC з посиланням на слова трьох чиновників з США і двох джерел, знайомих з дискусіями, пише УНН.
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Так, за словами джерел, поїздка, яка буде присвячена війні Росії проти України і покликана "заспокоїти" союзників в Європейському регіоні, ще не завершена. Один американський чиновник сказав, що Брюссель, де розташовані штаб-квартири НАТО і Європейського Союзу, розглядається як можливе місце візиту.
Поїздка Байдена до Європи, якщо така відбудеться, послідує за візитом віце-президента США Камали Харріс до Польщі та Румунії минулого тижня. Три представники адміністрації американського президента повідомили NBC, що деякі співробітники, які працювали над поїздкою Харріс, залишилися в Європі, щоб допомогти спланувати можливий візит президента в регіон.
Джерела не знали точних термінів можливої поїздки Байдена до Європи, якщо Білий дім прийме відповідне рішення.
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Минулого тижня віце-президент Камала Харріс прибула до Польщі.