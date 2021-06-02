Белый дом объяснил встречу Байдена с Путиным желанием понять планы России

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28734 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 61356 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78845 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233237 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133592 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401769 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317276 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215659 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245216 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255774 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
50%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 6846 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 5358 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 5972 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 3302 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11863 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 2946 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11983 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141053 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233237 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401769 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13727 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22419 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51433 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75619 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60443 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Белый дом объяснил встречу Байдена с Путиным желанием понять планы России

Киев • УНН

 • 18719 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Предстоящая встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным нужна для защиты интересов США и понимания планов и намерений России. Об этом сообщила во время брифинга представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

Белый дом объяснил встречу Байдена с Путиным желанием понять планы России

Цитата:

"Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за различий между нашими странами, а не вопреки им. Нам предстоит многое проработать. Президент Байден - самый эффективный коммуникатор американских ценностей и приоритетов, и прямое общение с президентом Путиным - самый эффективный способ понять, что Россия планирует и намерена сделать" - пояснила Карин Жан-Пьер.

Детали

Представитель Белого дома отметила также, что Байдену важно встретиться с Путиным "лицом к лицу", чтобы "попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса".

По ее словам, США не рассматривают эту встречу с президентом России как "награду". "Мы рассматриваем ее как жизненно важную часть защиты интересов Америки", - добавила Карин Жан-Пьер.

Дополнение

25 мая Кремль и Белый дом сделали официальный анонс саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве, 16 июня. Встреча может пройти в отеле InterContinental в Женеве.

Байден хочет поговорить с Путиным о нарушении прав человека.

13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В первой половине июня у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75