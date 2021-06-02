Белый дом объяснил встречу Байдена с Путиным желанием понять планы России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Предстоящая встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным нужна для защиты интересов США и понимания планов и намерений России. Об этом сообщила во время брифинга представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.
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"Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за различий между нашими странами, а не вопреки им. Нам предстоит многое проработать. Президент Байден - самый эффективный коммуникатор американских ценностей и приоритетов, и прямое общение с президентом Путиным - самый эффективный способ понять, что Россия планирует и намерена сделать" - пояснила Карин Жан-Пьер.
Детали
Представитель Белого дома отметила также, что Байдену важно встретиться с Путиным "лицом к лицу", чтобы "попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса".
По ее словам, США не рассматривают эту встречу с президентом России как "награду". "Мы рассматриваем ее как жизненно важную часть защиты интересов Америки", - добавила Карин Жан-Пьер.
Дополнение
25 мая Кремль и Белый дом сделали официальный анонс саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве, 16 июня. Встреча может пройти в отеле InterContinental в Женеве.
Байден хочет поговорить с Путиным о нарушении прав человека.
13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В первой половине июня у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.