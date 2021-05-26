Зустріч Путіна і Байдена пройде в женевському готелі InterContinental - ЗМІ

Деталі

Видання зазначає, що офіційного підтвердження зустрічі лідерів саме в цьому місці немає.

Джерела газети заявляють, що в середу відбулися перші зустрічі між женевською протокольною службою і МЗС Швейцарії з приводу цього саміту.

Повідомляється, що при спробі забронювати номери на двох з 15 на 16 червня, і з 16 на 17 червня через офіційний сайт, з'являється повідомлення: "Не вдалося знайти номер на обрані дати".

При цьому, на сайті бронювання готелів Booking.com все ж є можливість забронювати деякі категорії номерів. Зокрема, в доступі найбільш дешевий номер на двох - від 184,4 тис. рублів.

У той же час, представники туристичної галузі Женеви очікують, що проведення саміту позитивно вплине на готельний і туристичний бізнес після обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Що було раніше

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третіх країн". Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.



4 травня Байден заявив, що "сподівається і чекає" зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.

Інформацію про проведення зустрічі лідерів двох країн в Женеві минулого тижня публікували кілька різних видань, посилаючись на свої джерела.

25 травня Кремль зробив офіційний анонс саміту президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна в Женеві, 16 червня.



