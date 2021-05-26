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Встреча Путина и Байдена пройдет в женевском отеле InterContinental - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в отеле InterContinental, в Женеве. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает швейцарское издание Le Temps, пишет УНН.

Встреча Путина и Байдена пройдет в женевском отеле InterContinental - СМИ

Детали

Издание отмечает, что официального подтверждения встречи лидеров именно в этом месте нет.

Источники газеты утверждают, что в среду состоялись первые встречи между женевской протокольной службой и МИД Швейцарии по поводу этого саммита.

Сообщается, что при попытке забронировать номера на двоих с 15 на 16 июня, и с 16 на 17 июня через официальный сайт появляется сообщение: "Не удалось найти номер на выбранные даты".

При этом, на сайте бронирования отелей Booking.com все же есть возможность забронировать некоторые категории номеров. В частности, в доступе наиболее дешевый номер на двоих - от 184,4 тыс. рублей.

В то же время, представители туристической отрасли Женевы ожидают, что проведение саммита положительно повлияет на гостиничный и туристический бизнес после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Что было раньше

13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьих стран". Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.

4 мая Байден заявил, что "надеется и ждет" встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.

Информацию о проведении встречи лидеров двух стран в Женеве на прошлой неделе публиковали несколько различных изданий, ссылаясь на свои источники.

25 мая Кремль сделал официальный анонс саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве, 16 июня.

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