Білий дім пояснив зустріч Байдена з Путіним бажанням зрозуміти плани Росії

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 24061 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 94574 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 139758 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 123949 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 131104 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 93985 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80045 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 178142 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88120 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 273653 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 49961 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 58057 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 13721 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 22390 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 38925 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 143714 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 178108 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 273620 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 442117 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 429003 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 1906 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31084 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36661 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37155 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38221 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Білий дім пояснив зустріч Байдена з Путіним бажанням зрозуміти плани Росії

Київ • УНН

 • 18719 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Майбутня зустріч президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним потрібна для захисту інтересів США і розуміння планів і намірів Росії. Про це повідомила під час брифінгу представник Білого дому Карін Жан-П'єр, передає УНН.

Білий дім пояснив зустріч Байдена з Путіним бажанням зрозуміти плани Росії

Цитата:

"Президент Байден зустрічається з Володимиром Путіним через відмінності між нашими країнами, а не всупереч їм. Нам потрібно багато опрацювати. Президент Байден - найефективніший комунікатор американських цінностей і пріоритетів, і пряме спілкування з президентом Путіним - найефективніший спосіб зрозуміти, що Росія планує і має намір зробити", - пояснила Карін Жан-П'єр.

Деталі

Представниця Білого дому відзначила також, що Байдену важливо зустрітися з Путіним "віч-на-віч", щоб "спробувати врегулювати розбіжності і визначити області, в яких ми можемо досягти прогресу".

З її слів, США не розглядають цю зустріч з президентом Росії як "нагороду". "Ми розглядаємо її як життєво важливу частину захисту інтересів Америки", - додала Карін Жан-П'єр.

Доповнення

25 травня Кремль та Білий дім зробили офіційний анонс саміту президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна в Женеві, 16 червня. Зустріч може пройти в готелі InterContinental у Женеві.

Байден хоче поговорити з Путіним про порушення прав людини.

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третіх країн". У першій половині червня в американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глави держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,595.68