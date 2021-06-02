Білий дім пояснив зустріч Байдена з Путіним бажанням зрозуміти плани Росії

Цитата:

"Президент Байден зустрічається з Володимиром Путіним через відмінності між нашими країнами, а не всупереч їм. Нам потрібно багато опрацювати. Президент Байден - найефективніший комунікатор американських цінностей і пріоритетів, і пряме спілкування з президентом Путіним - найефективніший спосіб зрозуміти, що Росія планує і має намір зробити", - пояснила Карін Жан-П'єр.

Деталі

Представниця Білого дому відзначила також, що Байдену важливо зустрітися з Путіним "віч-на-віч", щоб "спробувати врегулювати розбіжності і визначити області, в яких ми можемо досягти прогресу".

З її слів, США не розглядають цю зустріч з президентом Росії як "нагороду". "Ми розглядаємо її як життєво важливу частину захисту інтересів Америки", - додала Карін Жан-П'єр.

Доповнення

25 травня Кремль та Білий дім зробили офіційний анонс саміту президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна в Женеві, 16 червня. Зустріч може пройти в готелі InterContinental у Женеві.

Байден хоче поговорити з Путіним про порушення прав людини.

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третіх країн". У першій половині червня в американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глави держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.