Байден хоче поговорити з Путіним про порушення прав людини

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За його словами, Сполучені Штати, які засновані на ідеалах рівності, “зобов’язані відкрито виступати, коли бачать порушення прав людини”.

“Я зустрінуся з президентом Путіним через кілька тижнів у Женеві й дам зрозуміти, що ми не будемо стояти осторонь і дозволяти йому порушувати ці права”, — сказав Байден.

Нагадаємо

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена може пройти в готелі InterContinental, в Женеві.

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третіх країн". Саміт може пройти на території однієї з країн ЄС, говорили в Кремлі.



4 травня Байден заявив, що "сподівається і чекає" зустрічі з Путіним в червні. У першій половині місяця у американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.

Інформацію про проведення зустрічі лідерів двох країн в Женеві минулого тижня публікували кілька різних видань, посилаючись на свої джерела.

25 травня Кремль зробив офіційний анонс саміту президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна в Женеві, 16 червня.