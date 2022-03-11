Белый дом поддерживает американские компании, которым Кремль угрожает заморозить активы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Россия может заморозить активы американских и международных компаний, приостановивших деятельность в стране-агрессоре или вышедших с российского рынка. В Белом доме обещают поддержать такие фирмы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует УНН.
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“Любое беззаконное решение России об аресте активов этих компаний приведет к еще большей экономической боли для России. Это усилит четкое сообщение мировому деловому сообществу о том, что Россия не является безопасным местом для инвестирования и ведения бизнеса”, - написала она в Twitter.
Псаки отметила, что решение о прекращении деятельности в России остается за компаниями. Со своей стороны, США приветствуют инициативы тех, кто “не хочет участвовать в войне России против Украины”.
“Мы поддерживаем американские компании, которые принимают тяжелые решения относительно будущего своей деятельности в России”, - подытожила пресс-секретарь.
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