Білий дім підтримує американські компанії, яким Кремль погрожує заморозити активи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Росія може заморозити активи американських та міжнародних компаній, які призупинили діяльність у країні-агресорі або вийшли з російського ринку. У Білому домі обіцяють підтримати такі фірми, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує УНН.
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“Будь-яке беззаконне рішення Росії про арешт активів цих компаній призведе до ще більшого економічного болю для Росії. Це посилить чітке повідомлення світовій діловій спільноті про те, що Росія не є безпечним місцем для інвестування та ведення бізнесу”, - написала вона у Twitter.
Псакі зауважила, що рішення про припинення діяльності в Росії залишається за компаніями. Зі свого боку, США вітають ініціативи тих, хто “не хоче брати участь у війні Росії проти України”.
“Ми підтримуємо американські компанії, які приймають важкі рішення щодо майбутнього своєї діяльності в Росії”, - підсумувала прессекретар.
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