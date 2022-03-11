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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Білий дім підтримує американські компанії, яким Кремль погрожує заморозити активи

Білий дім підтримує американські компанії, яким Кремль погрожує заморозити активи

Київ • УНН

 • 118941 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Росія може заморозити активи американських та міжнародних компаній, які призупинили діяльність у країні-агресорі або вийшли з російського ринку. У Білому домі обіцяють підтримати такі фірми, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує УНН.

Цитата

“Будь-яке беззаконне рішення Росії про арешт активів цих компаній призведе до ще більшого економічного болю для Росії. Це посилить чітке повідомлення світовій діловій спільноті про те, що Росія не є безпечним місцем для інвестування та ведення бізнесу”, - написала вона у Twitter.

Псакі зауважила, що рішення про припинення діяльності в Росії залишається за компаніями. Зі свого боку, США вітають ініціативи тих, хто “не хоче брати участь у війні Росії проти України”.

“Ми підтримуємо американські компанії, які приймають важкі рішення щодо майбутнього своєї діяльності в Росії”, - підсумувала прессекретар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр торгівлі США заявив, що "немає терміну дії" санкцій проти Росії 

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