Белый дом официально подтвердил встречу Трампа с Зеленским

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45972 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109347 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101244 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108466 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118803 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147854 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148354 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140406 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186811 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 127063 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 115217 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 111900 просмотра
Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

6 марта, 16:34 • 33543 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 73429 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 111900 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 127063 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 186813 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 167731 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 193529 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 111210 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123580 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126160 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130781 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127045 просмотра
Актуальное
Белый дом официально подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Белый дом официально подтвердил встречу Трампа с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 13008 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Ожидается, что политики обсудят процесс урегулирования войны в Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли.

Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом Доме без уточнения деталей.

Там также анонсировали, что Трамп "призовет все стороны выполнять" свои обязательства по минским соглашениями.

Напомним, в Офисе Президента назвали дату встречи Зеленского и Трампа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы