Білий дім офіційно підтвердив зустріч Трампа із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Очікується, що політики обговорять процес врегулювання війни на Донбасі, а також співпрацю України та США в галузях енергетики та торгівлі.
Крім того, темою переговорів може стати занепокоєність Вашингтона спробами Китаю "заволодіти інтелектуальною власністю України", зазначили в Білому Домі без уточнення деталей.
Там також анонсували, що Трамп "закличе всі сторони виконувати" свої зобов’язання згідно з Мінськими угодами.
Нагадаємо, в Офісі Президента назвали дату зустрічі Зеленського і Трампа.