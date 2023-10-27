"Белые волки" СБУ отчитались о 72 уничтоженных российских целях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины в течение последних трех недель уничтожило 72 цели российской армии, среди которых были танки, ББМ, грузовики и артиллерийские системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал СБУ.
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«Подразделение ЦСО «А» СБУ «Белый волк» добавил к своему счету еще 72 уничтоженные цели. Наши операторы ударных дронов настоящие эксперты: каждое их попадание разрывает бронетехнику и командные пункты оккупантов» - говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины опубликовала видео, демонстрирующее уничтожение целей.
В СБУ также отметили перечень потерь российских оккупантов:
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- 7 танков
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- 17 ББМ и одна машина разминирования
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- 12 грузовиков и военных авто
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- 10 артсистем
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- РЭБ "Поле-21" и станция связи’
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- 21 огневая позиция и блиндажи
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- 2 командных пункта и склад с БК
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Напомним
Ранее УНН сообщал, что ССО на Запорожском направлении сожгли российской техники на 25 миллионов долларов. "Ориентировочная стоимость сожженной техники – около 25 миллионов долларов", - указали в ССО.