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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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"Белые волки" СБУ отчитались о 72 уничтоженных российских целях

Киев • УНН

 • 78268 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины в течение последних трех недель уничтожило 72 цели российской армии, среди которых были танки, ББМ, грузовики и артиллерийские системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал СБУ.

"Белые волки" СБУ отчитались о 72 уничтоженных российских целях

Цитата 

«Подразделение ЦСО «А» СБУ «Белый волк» добавил к своему счету еще 72 уничтоженные цели. Наши операторы ударных дронов настоящие эксперты: каждое их попадание разрывает бронетехнику и командные пункты оккупантов» - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины опубликовала видео, демонстрирующее уничтожение целей. 

В СБУ также отметили перечень потерь российских оккупантов:  

  • 7 танков 
  • 17 ББМ и одна машина разминирования 
  • 12 грузовиков и военных авто 
  • 10 артсистем 
  • РЭБ "Поле-21" и станция связи’ 
  • 21 огневая позиция и блиндажи 
  • 2 командных пункта и склад с БК 

Напомним

Ранее УНН сообщал, что ССО на Запорожском направлении сожгли российской техники на 25 миллионов долларов. "Ориентировочная стоимость сожженной техники – около 25 миллионов долларов", - указали в ССО. 

 

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