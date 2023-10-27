«Білі вовки» СБУ відзвітували про 72 знищені російські цілі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України протягом останніх трьох тижнів знищив 72 цілі російської армії, серед яких були танки, ББМ, вантажівки та артилерійські системи. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм-канал СБУ.
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«Підрозділ ЦСО «А» СБУ «Білий вовк» додав до свого рахунку ще 72 знищені цілі. Наші оператори ударних дронів справжні експерти: кожне їхнє влучання розриває бронетехніку та командні пункти окупантів» - йдеться у повідомленні.
Служба безпеки України опублікувала відео, що демонструє знищення цілей.
В СБУ також зазначили перелік утрат російських окупантів:
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- 7 танків
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- 17 ББМ та одна машина розмінування
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- 12 вантажівок і військових авто
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- 10 артсистем
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- РЕБ "Поле-21" та станція зв’язку
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- 21 вогнева позиція та бліндажі
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- 2 командні пункти та склад з БК
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Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що ССО на Запорізькому напрямку спалили російської техніки на 25 мільйонів доларів. "Орієнтовна вартість спаленої техніки – близько 25 мільйонів доларів", - вказали у ССО.