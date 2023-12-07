Били из авиации, "Градов" и артиллерии: в Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек

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У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

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Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
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Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

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Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
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Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

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Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
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Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

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Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
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Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

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Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  124897 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  132385 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

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5 декабря  •  114691 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

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4 декабря  •  242893 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238793 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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Били из авиации, "Градов" и артиллерии: в Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек

В Донецкой области четверо местных жителей были ранены в результате российских атак, объектами обстрелов стали различные общины и гражданские объекты. Полиция сообщает о повреждении 10 гражданских объектов и призывает соблюдать комендантский час.

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Били из авиации, "Градов" и артиллерии: в Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что предатели должны сдаться украинскому правосудию для безопасности и защиты прав, отметив риски пребывания на территории страны-агрессора.

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Пребывание на территории страны-агрессора и в дальнейшем будет опасным для предателей и коллаборационистов - Юсов

В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли

В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную группу из более 40 человек, которые занимались производством амфетамина и выращиванием конопли, зарабатывая до 5 миллионов гривен ежемесячно. Участникам группировки сообщено подозрения, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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В Одесской области нашли подрядчика для восстановления поврежденной россиянами Сергеевки

Отстройка поврежденной россиянами Сергеевки сдвинулась с места: с подрядчиком заключили договор.

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Politico: бывший глава МИД Китая Цинь Ган, вероятно, умер после пыток или совершил самоубийство

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, вероятно, умер от пыток или самоубийства после того, как был отстранен от должности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники приближенные к высокопоставленным чиновникам Китая.

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Google обновил своего чат-бота Bard с моделью искусственного интеллекта Gemini, представив три версии: Ultra, Pro и Nano, чтобы повысить производительность на различных устройствах. Gemini Pro будет запущена первой, а впоследствии появится больше функций и языков.

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Ночью мобильные огневые группы пограничников уничтожили 5 "шахедов"

Мобильные огневые группы украинских пограничников уничтожили пять "шахидов" во время ночной атаки 7 декабря, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Мощный взрыв на предприятии и сильное наводнение привели к режиму ЧС на Сейшельских островах.

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Сейшельские острова объявили ЧС после мощного взрыва

Су-24М минировал зерновой коридор, но после сбития вражеского бомбардировщика активность авиации рф изменилась - Плетенчук

Активность российской авиации снизилась, после того, как бомбардировщик Су-24М был сбит украинскими силами; ранее он имел целью целью заминировать зерновой коридор, сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Су-24М минировал зерновой коридор, но после сбития вражеского бомбардировщика активность авиации рф изменилась - Плетенчук

Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными

Украина и США подписали меморандум о совместном военном производстве и обмене данными, направленный на развитие оборонной промышленности Украины в условиях конфликта с Россией.

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Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными