Били из авиации, "Градов" и артиллерии: в Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек

За минувшие сутки, 6 декабря, в результате российской агрессии в Донецкой области были ранены четыре местных жителя. Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Игорь Мороз, передает УНН.

Детали

На донецком направлении два человека ранены в Авдеевке. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка и Екатериновка. В Очеретинской громаде под огнем окраины Соловьево. В Кураховской громаде в зоне поражения Курахово, Трудовое и Дальнее - резюмировал Мороз в своем Telegram-канале.

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Кроме того, на горловском направлении в Нелиповке Торецкой громады ранен один человек, поврежден дом. Еще один человек получил ранения в Андреевской громаде, там также повреждена территория предприятия.

Вместе с тем из-за обстрелов россиян в Часовоярской громаде повреждены два частных дома и одна многоэтажка, а в Соледарской громаде под обстрелами Роздоловка и Миньковка.

По словам и.о. начальника областной военной администрации, на лисичанском направлении в Звановской громаде обстреляны Верхнекаменское и Переездное, в Лиманской - Торское, Заречное и Ямполь.

Дополнение

Согласно данным Нацполиции Донецкой области разрушениям подверглись 10 гражданских объектов - жилой дом, предприятие, ангары, экскаватор, железнодорожный путь, ЛЭП, теплосеть.

За минувшие сутки армия рф нанесла 14 ударов по гражданскому населению. Россияне били из авиации, РСЗО "Смерч", "Град", ЗРК "С-300", танков, артиллерии - резюмировали правоохранители.

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Полицейские призвали местных жителей соблюдать комендантский час и не выезжать самостоятельно не проверенными маршрутами, поскольку россияне расстреливают цельные авто.

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки 112 раз атаковали Запорожскую область, в частности, выпустили ударные дроны по пяти населенным пунктам. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.