Bild: Климкин предложил ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шрёдера

“Важно, чтобы санкции касались не только членов российского правительства и государственных компаний, но и тех, кто продвигает за рубежом проекты Москвы”, — утверждал глава украинского внешнеполитического ведомства в свете нарастания напряжения между западными странами и Россией.

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“Герхард Шрёдер — один из важнейших лоббистов Путина во всем мире. Поэтому нужно изучить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз”, — считает Павел Климкин.

Вопросом о том, каким образом Герхарду Шрёдеру до сих пор удавалось избежать санкций, задается и редакция издания The Wall Street Journal. Депутат Европарламента Эльмар Брок согласен с обвинениями, направленными против политика. “То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина — это скандал. И странно, что это до сих пор не получило последствий в рамках общественной дискуссии”, — подчеркнул Брок.

Следует отметить, что после того, как в 2005 году Шрёдер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта “Северный поток”. Позже политик возглавил и совет компании “Северный поток-2”, а также совет директоров “Роснефти”.

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Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла резкой критике выдвижения бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера в совет директоров “Роснефти”. Об этом она заявила в интервью Bild 21 августа 2017.