Bild: Клімкін запропонував ЄС ввести санкції проти екс-канцлера ФРН Шредера
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера за його підтримку проектів, у яких бере участь Росія. Про це він заявив у інтерв'ю таблоїду Bild, інформує УНН.
“Важливо, щоб санкції стосувалися не тільки членів російського уряду і державних компаній, а й тих, хто просуває за кордоном проекти Москви”, — стверджував глава українського зовнішньополітичного відомства в світлі наростання напруги між західними країнами і Росією.
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“Герхард Шредер — один з найважливіших лобістів Путіна у всьому світі. Тому потрібно вивчити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз”, — вважає Павло Клімкін.
Питанням про те, яким чином Герхарду Шредеру досі вдавалося уникнути санкцій, задається і редакція видання The Wall Street Journal. Депутат Європарламенту Ельмар Брок згоден зі звинуваченнями, спрямованими проти політика. “Те, що колишній канцлер Німеччини зараз представляє інтереси Путіна — це скандал. І дивно, що це досі не набуло наслідків у рамках громадської дискусії”, — підкреслив Брок.
Слід зазначити, що після того, як в 2005 році Шредер залишив пост канцлера ФРН, він став головою наглядової ради проекту “Північний потік”. Пізніше політик очолив і раду компанії “Північний потік-2”, а також раду директорів “Роснафти”.
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель піддала різкій критиці висунення колишнього глави уряду ФРН Герхарда Шредера до ради директорів “Роснефти”. Про це вона заявила в інтерв’ю Bild 21 серпня 2017 року.