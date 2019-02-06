Биатлонистка Пидгрушная ответила на критику болельщиков

"А вы знаете, что чувствует спортсмен, что отпахал на все 100 процентов подготовительный сезон, отдавался по максимуму на тренировках, а потом организм дает сбой и он не может финишировать в гонках. Не по своей прихоти или нежеланию, а потому, что сердце не может работать на максимальных оборотах дольше, чем несколько минут (я имею в виду действительно максимальные). Я умею терпеть, всегда борюсь до конца. Но... Я человек, и мой организм иногда тоже дает сбой. Я бы все отдала, чтобы побеждать и бегать наравне с лидерами. Для этого я тренировалась и готовилась. Но не все зависит от моего желания и моей работы. И хватит нас угнетать!", - заявила капитан сборной.

Кроме того, она добавила: "дело даже не в критике или поддержке. Это мой путь, я его выбрала, и иду ним уже 20 лет. Мне не нужны жалость или чье-то одобрение. Только я знаю, сколько я отдала спорту, и сколько работаю на результат".

Отметим, что Пидгрушной в этом сезоне трижды удавалось финишировать в топ-10 гонках Кубка мира, однако не смогла закончить гонку в спринте в Антхольце, а также заняла лишь 97 строчку в Рупольдинге (спринт).