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Біатлоністка Підгрушна відповіла на критику уболівальників

Біатлоністка Підгрушна відповіла на критику уболівальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Українська біатлоністка Олена Підгрушна в соціальній мережі “Facebook” вступила в дискусію з вболівальником. Темами стали останні невдачі спортсменки та “жовто-блакитної” збірної, передає УНН.

“А ви знаєте, що відчуває спортсмен, який відпахав на всі 100 відсотків підготовчий сезон, віддавався по максимуму на тренуваннях, а потім організм дає збій і він не може фінішувати в гонках. Не через свою примху чи небажання, а тому, що серце не може працювати на максимальних обертах довше, ніж кілька хвилин (я маю на увазі дійсно максимальні). Я вмію терпіти, завжди борюся до кінця. Але ... Я людина, мій організм іноді теж дає збій. Я б все віддала, щоб перемагати і бігати нарівні з лідерами. Для цього я тренувалася і готувалася. Але не все залежить від мого бажання і моєї роботи. І вистачить нас гнобити!”, — заявила капітан збірної.

Окрім того, вона додала: “справа навіть не в критиці або підтримці. Це мій шлях, я його вибрала, і йду ним вже 20 років. Мені не потрібні жалість або чиєсь схвалення. Тільки я знаю, скільки віддала спорту, і скільки працюю на результат”.

Відзначимо, що Підгрушній цього сезону тричі вдавалося фінішувати в топ-10 гонках Кубку світу, однак не змогла закінчити перегони у спринті в Антхольці, а також посіла лише 97 рядок в Рупольдингу (спринт).

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