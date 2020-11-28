Биатлонистка Джима замкнула ТОП-10 индивидуальной гонки Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В финском городе Контиолахти завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2020/2021 годов, сообщает УНН.
Итальянка Доротея Вирер благодаря чистой стрельбе на 0,8 секунд опередила немку Дениз Херрманн (1). Тройку замкнула Джоанна Скоттхайм из Швеции.
Лучшей в украинском коллективе стала Юлия Джима. Ее чистая стрельба не подарила нашей стране медаль (1:54,8 мин отставания). Также зачетные очки получила Дарья Блашко - 25-я строчка (1).
Добавим, завтра в Контиолахти пройдут две спринтерские гонки.
Как сообщалось ранее в УНН, украинец попал в зачетную зону гонки-открытия сезона Кубка мира по биатлону.