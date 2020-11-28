Українець потрапив до залікової зони гонки-відкриття сезону Кубка світу із біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Індивідуальною чоловічою гонкою у Контіолахті стартував перший етап Кубка світу із біатлону, передає УНН.
Найкращий серед українців - Артем Прима став 27-м, потрапивши до залікової зони. У його пасиві 2 промахи на вогневих рубежах. Інші представники України посіли наступні місця:
▪️ Богдан Цимбал (2) – 47;
▪️ Руслан Ткаленко (4) – 68;
▪️ Дмитро Підручний (4) – 73;
▪️ Антон Дудченко (8) – 99.
Перші місця дісталися двом норвезьким спортсменам: Стурла Холм Легрейд став першим із часом 48:15,6 хв (0), а другим – Тарьє Бьо (1) +20,9 с. "Бронза" у активі чеха Анджея Моравця (0) +1:06,3 хв.
Примітно, що етапи Кубка світу у Контіолахті відбуваються без глядачів у зв'язку з коронавірусом.
Також додамо, сьогодні ще пройде жіноча індивідуальна гонка у рамках етапу Кубка світу.
Як повідомлялося раніше в УНН, українська біатлоністка тріумфувала у спринтерській гонці у Фінляндії.