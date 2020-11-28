Украинец попал в зачетную зону гонки открытия сезона Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Индивидуальной мужской гонкой в Контиолахти стартовал первый этап Кубка мира по биатлону, передает УНН.
Лучший среди украинцев - Артем Прима стал 27-м, попав в зачетную зону. В его пассиве 2 промаха на огневых рубежах. Остальные представители Украины заняли следующие места:
▪️ Богдан Цымбал (2) - 47;
▪️ Руслан Ткаленко (4) - 68;
▪️ Дмитрий Пидручный (4) - 73;
▪️ Антон Дудченко (8) - 99.
Первые места достались двум норвежским спортсменам: Стурла Холм Легрейд стал первым со временем 48:15,6 мин (0), а вторым - Тарье Бё (1) +20,9 с. "Бронза" в активе чеха Анджея Моравца (0) 1:06,3 мин.
Примечательно, что этапы Кубка мира в Контиолахти проходят без зрителей в связи с коронавирусом.
Также добавим, сегодня еще пройдет женская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира.
Как сообщалось ранее в УНН, украинская биатлонистка торжествовала в спринтерской гонке в Финляндии.