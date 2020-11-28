Біатлоністка Джима замкнула ТОП-10 індивідуальної гонки Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У фінському місті Контіолахті завершилася жіноча індивідуальна гонка у рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону 2020/2021 років, повідомляє УНН.
Італійка Доротея Вірер завдяки чистій стрільбі на 0,8 секунд випередила німкеню Деніз Херрманн (1). Трійку замкнула Джоанна Скоттхайм із Швеції.
Найкращою в українському колективі стала Юлія Джима. Її чиста стрільба не подарувала нашій країні медаль (+1:54,8 хв відставання). Також залікові очки отримала Дар'я Блашко – 25 рядок (1).
Додамо, завтра у Контіолахті пройдуть дві спринтерські гонки.
Як повідомлялося раніше в УНН, українець потрапив до залікової зони гонки-відкриття сезону Кубка світу із біатлону.