Біатлоністка Джима замкнула ТОП-10 індивідуальної гонки Кубка світу

Італійка Доротея Вірер завдяки чистій стрільбі на 0,8 секунд випередила німкеню Деніз Херрманн (1). Трійку замкнула Джоанна Скоттхайм із Швеції.

Найкращою в українському колективі стала Юлія Джима. Її чиста стрільба не подарувала нашій країні медаль (+1:54,8 хв відставання). Також залікові очки отримала Дар'я Блашко – 25 рядок (1).

Додамо, завтра у Контіолахті пройдуть дві спринтерські гонки.

Як повідомлялося раніше в УНН, українець потрапив до залікової зони гонки-відкриття сезону Кубка світу із біатлону.