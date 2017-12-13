Безвиз Украины с ОАЭ стартует 31 декабря - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 31 декабря этого года. Об этом в Twitter напомнил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 31 декабря 2017 года граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортом", - отметил он.
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Напомним, 2 ноября Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о двустороннем безвизовом режиме.
Президент Петр Порошенко сообщил, что безвиз между Украиной и ОАЭ заработает в декабре.