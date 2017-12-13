Безвіз України з ОАЕ стартує 31 грудня - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами набере чинності 31 грудня цього року. Про це у Twitter нагадав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"У переддень Нового року стартує безвіз з Об‘єднаними Арабськими Еміратами. З 31 грудня 2017 року громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом", - зазначив він.
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Нагадаємо, 2 листопада Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим.
Президент Петро Порошенко повідомив, що безвіз між Україною та ОАЕ запрацює у грудні.