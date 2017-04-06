Безвиз посодействует сотрудничеству европейских и украинских университетов - Л.Гриневич

"Предоставление безвизовых дает нам реальные основания надеяться, что академическая сотрудничество европейских и украинских университетов, научных учреждений усиливаться и развиваться", - отметила Л.Гриневич.

Также она подчеркнула, что Польша была и остается одним из крупнейших европейских партнеров Украины.

"Вместе с польской стороной у нас много планов и совместных инициатив на будущее. В частности, мы заинтересованы в польском опыте создания системы отслеживания трудоустройства выпускников, которая является ориентиром для нас в построении похожего инструмента, а также налаживание эффективной работы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования ", - рассказала министр.

В МОН напомнили, что сейчас совместно с Министерством науки и высшего образования Республики Польша согласовывается проект Соглашения о сотрудничестве в области высшего образования, подписание которого состоится в ближайшее время.

Как сообщал УНН, более 80 тыс. детей в Украине "стоят" в очереди в детсады.