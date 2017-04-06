Безвіз сприятиме співпраці європейських та українських університетів - Л.Гриневич

“Надання безвізу дає нам реальні підстави сподіватися, що академічна співпраця європейських та українських університетів, наукових установ посилюватиметься та розвиватиметься”, — зазначила Л.Гриневич.

Також вона підкреслила, що Польща була і залишається одним із найбільших європейських партнерів України.

“Разом з польською стороною ми маємо багато планів та спільних ініціатив на майбутнє. Зокрема, ми зацікавлені у польському досвіді створення системи відстеження працевлаштування випускників, яка є орієнтиром для нас у побудові схожого інструменту, а також налагодження ефективної роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”, — розповіла Міністр.

В МОН нагадали, що наразі спільно з Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща узгоджується проект Угоди про співробітництво в галузі вищої освіти, підписання якої відбудеться ближчим часом.

Як повідомляв УНН, більше 80 тис. дітей в Україні “стоять” у черзі у дитсадки.