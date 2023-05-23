Беспилотники над белгородом и смерть женщины во время эвакуации: что сейчас происходит в соседней области рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Утром 23 мая над белгородом и белгородским районом сработала ПВО, и были сбиты беспилотники. По крайней мере об этом заявил губернатор белгородской области вячеслав гладков, пишет УНН.
Детали
По его словам, в области продолжается "контртеррористическая операция". Губернатор призвал жителей Грайворонского района, которые вчера были эвакуированы, пока не возвращаться в свои дома. И добавил, что вчера, 22 мая во время эвакуации умерла женщина 1941 года рождения.
Судя по словам гладкова, российские силовики не контролируют несколько населенных пунктов области.
"Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока что до них силовики не смогли дойти", - отметил губернатор.
Напомним
Вчера на территорию белгородской области зашли подразделения Легиона "Свобода россии" и "русского добровольческого корпуса". Было заявлено, что им удалось занять несколько населенных пунктов.
В ГУР Минобороны Украины заявили, что они проводят "операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев".
Российские власти объявили о проведении "контртеррористической операции". Которая, судя по всему, продолжается до сих пор.
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Каких-то официальных комментариев со стороны российских властей, кроме заявления губернатора, сегодня еще не было.