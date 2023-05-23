Безпілотники над бєлгородом та смерть жінки під час евакуації: що зараз відбувається у сусідній області рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Вранці 23 травня над бєлгородом та бєлгородським районом спрацювала ППО, і були збиті безпілотники. Принаймні про це заявив губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков, пише УНН.
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За його словами, в області продовжується "контртерористична операція". Губернатор закликав мешканців Грайворонського району, які вчора були евакуйовані, поки що не повертатися до своїх осель. Та додав, що вчора, 22 травня під час евакуації померла жінка 1941 року народження.
Судячи зі слів гладкова, російські силовики не контролюють декілька населених пунктів області.
"Є інформація про те, що в тих населених пунктах, у які зайшов супротивник, є двоє поранених мирних жителів. Поки що до них силовики не змогли дійти", - зазначив губернатор.
Нагадаємо
Вчора на територію Белгородської області зайшли підрозділи Легіону "Свобода росії" та "руського добровольчого корпусу". Було заявлено, що їм вдалося зайняти декілька населених пунктів.
В ГУР Міноборони України заявили, що вони проводять "операцію на території бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців".
Російська влада оголосила про проведення "контртерористичної операції". Яка, судячи з усього, триває й досі.
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Якихось офіційних коментарів з боку російської влади, окрім заяви губернатора, сьогодні ще не було.