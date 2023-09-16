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Беспилотники атаковали две области россии - Минобороны рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Министерство обороны россии заявило, что “пресекло” попытку атаковать калужскую и тверскую области рф ударными дронами, пишет УНН.

Цитата 

“В ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - заявляет мо рф. 

Детали

Также оборонное ведомство отмечает, что якобы очередными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями калужской и тверской областей.

Информацию о пострадавших или разрушениях российские власти не предоставляли. 

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