Безпілотники атакували дві області росії - Міноборони рф

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“У нічний час припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - заявляє мо рф.

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Також оборонне відомство зазначає, що нібито черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями калузької та тверської областей.

Інформацію щодо постраждалих або руйнувань російська влада не надавала.

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