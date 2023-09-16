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Безпілотники атакували дві області росії - Міноборони рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністерство оборони росії заявило, що “припинило” спробу атакувати калузьку та тверську області рф ударними дронами, пише УНН.

Цитата 

“У нічний час припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - заявляє мо рф. 

Деталі

Також оборонне відомство зазначає, що нібито черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями калузької та тверської областей.

Інформацію щодо постраждалих або руйнувань російська влада не надавала. 

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