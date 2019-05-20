Безопасность в Киеве во время инаугурации Президента обеспечивают 3,5 тысячи правоохранителей

"3,5 тысячи правоохранителей, в частности Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обеспечивают общественный порядок и безопасность в Киеве во время инаугурации Президента Украины", - сообщил Шевченко, цитируя Ярового.

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Кроме того, по информации МВД, на дежурстве в столице находится около 400 работников ГСЧС Украины и 90 единиц техники, в целях обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и опасные события вблизи мест проведения мероприятий организовано дежурство 43 спасателей и 6 единиц техники.

Как сообщал УНН, сегодня наступил день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.





Перший заступник міністра @MVS_UA С.Яровий: 3,5 тисячи правоохоронців, зокрема @NPU_GOV_UA , @ng_ukraine, @dsns_ua забезпечують публічний порядок і безпеку у Києві під час інавгурації Президента України. pic.twitter.com/SgDREEWzHQ