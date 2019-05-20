Безпеку у Києві під час інавгурації Президента забезпечують 3,5 тисяч правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Публічний порядок і безпеку у Києві під час інавгурації Президента України забезпечують 3,5 тисячі правоохоронців. Про це заявив сьогодні перший заступник міністра Сергій Яровий, повідомив у Twitter спікер МВС Артем Шевченко, передає УНН.
“3,5 тисяч правоохоронців, зокрема Національної Поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій забезпечують публічний порядок і безпеку у Києві під час інавгурації Президента України”, — повідомив Шевченко, цитуючи Ярового.
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Крім того, за інформацією МВС, на чергуванні у столиці перебуває близько 400 працівників ДСНС України та 90 одиниць техніки, з метою забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Як повідомляв УНН, сьогодні настав день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.
Перший заступник міністра @MVS_UA С.Яровий: 3,5 тисячи правоохоронців, зокрема @NPU_GOV_UA , @ng_ukraine, @dsns_ua забезпечують публічний порядок і безпеку у Києві під час інавгурації Президента України. pic.twitter.com/SgDREEWzHQ— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 мая 2019 г.