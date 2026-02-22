Беженцы стали главной мишенью для манипуляций и конфликтов - исследование

Тема выезда украинцев за границу стала глубочайшей линией общественного разделения и активно используется для манипуляций и разжигания конфликтов. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ОО CAT-UA (Communication Analysis Team - Ukraine), проведенного по заказу ОО "Интерньюз-Украина", передает УНН.

Детали

Исследование охватило анализ не менее 350 самых популярных сообщений в соцсетях по восьми резонансным темам 2025 года. По данным аналитиков, дискуссия вокруг беженцев была одной из самых эмоциональных и конфликтных - с взаимными оскорблениями и высоким уровнем языка вражды.

Как отмечают в CAT-UA, общий уровень хейта в отношении социальных групп по сравнению с 2022 годом существенно уменьшился, однако беженцы остаются единственной группой, в отношении которой агрессивная риторика фактически толерируется в публичном пространстве.

В Украине сегодня недопустимо хейтить жителей разных регионов или языковые группы - за это быстро наступает общественное осуждение. Но в отношении беженцев язык вражды до сих пор считается допустимым - отметил руководитель ОО CAT-UA Артем Захарченко.

По результатам исследования, тема беженцев активно используется как инструмент политической борьбы - в частности для критики власти, что усиливает напряжение между теми, кто уехал, и теми, кто остался в Украине. Также в дискуссиях фиксируется присутствие пророссийских аккаунтов, которые пытаются подпитывать конфликты и взаимные обвинения.

Председатель правления ОО "Интерньюз-Украина" Константин Квурт подчеркнул, что подобные исследования помогают понять критические точки напряжения в обществе и противодействовать их искусственному обострению.

Только общество, которое осознает собственные разногласия, способно их преодолеть и не позволить врагу использовать их против нас - подчеркнул он.

Авторы исследования рекомендуют сосредоточиться на преодолении разделения между теми, кто выехал за границу, и теми, кто остался, а также формировать объединяющие нарративы и открыто говорить о попытках россии дестабилизировать украинское общество через информационные кампании.

Напомним

Чехия получила 11,7 миллиарда крон (482,6 миллиона евро) от труда украинских беженцев. Это превысило государственные расходы на гуманитарную помощь, которая за четыре года составила 32 миллиарда крон (1,336 миллиарда евро).