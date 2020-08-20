Бездействие НКРЭКУ способствует коммерсантам эксплуатировать государственные энергокомпании - Плачков

"Долги "Центрэнерго" могут формироваться следующим образом: "Центрэнерго" находит хорошего клиента и продает ему электроэнергию по низкой цене. В итоге генерирующая компания получает мало денег, потому что продала электроэнергию ниже себестоимости, а клиенты компании - имеют прибыли. И потом оказывается, что у "Центрэнерго" долги, и компании нечем рассчитаться с шахтерам. Такое себе мошенничество за счет государственных шахт, при содействии "Центрэнерго", и из-за бездействия НКРЭКУ", - рассказал он.

Плачков напомнил, что 1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии.

"Алгоритм рынка - хороший, современный и справедливый, но там столько административных вмешательств, что сама парадигма рынка сводится на нет. В дополнение - НКРЭКУ, которая бездействует и закрывает глаза на спекуляции тех, кто зарабатывает, пока украинские шахтеры остаются без денег", - добавил Плачков.

Положить конец схемам "Центрэнерго" может только НКРЭКУ, добавил специалист.

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"Ни для кого не секрет, что "Центрэнерго" работает в интересах отдельных финансовых групп, а кто может его остановить? Фонд госимущества? Нет! Министерство - нет, потому что "Центрэнерго" ему не подчинено, Премьер? Нет, потому что он не может всем заниматься. Некому влиять на "Центрэнерго", поэтому он делает, что хочет. Я давно говорил, что нам нужен вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу. В противном случае все участники рынка будут и дальше работать как партизанские лагеря", - говорит Плачков.

Отметим, что похожая ситуация сложилась у оператора национальных АЭС - "Энергоатома", которое подозревают в продаже электроэнергии по заниженным ценам в угоду бизнесу, в частности ферросплавным заводам Игоря Коломойского.

Кабмин эту схему перекрыл и определил постановлением, что "Энергоатом" не может продавать электроэнергию бизнесу по цене, которая не покрывает финансово-хозяйственных нужд государственной компании, после чего на митинг вышел профсоюз "Энергоатома", защищая низкие цены для бизнеса.