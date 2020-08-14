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Енергоатому перекрили схему, тому він критикує Кабмін - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. НАЕК "Енергоатом" навмисне скидав електроенергію за заниженими цінами, і ділив різницю кешем з трейдером. Кабмін розкрив і перекрив цю схему, за що піддався критиці з боку "Енергоатому". Таку думку в коментарі УНН озвучила член експертної Ради при Міністерстві енергетики Ольга Кошарна.

"За домовленістю з трейдерами, НАЕК "Енергоатом" скидав на балансуючий ринок електроенергію, яка йде нижче ціни, ніж на ринку "на добу вперед". А різницю НАЕК ділив кешем з трейдером. Ця схема була ясною, тому що я є членом експертної Ради при Міністерстві, при якій працює група експертів, яка знається на тонкощах ринку. Ця група очолюється Олексієм Нікітіним, який зараз є комерційним директором в "Укргідроенерго", а раніше працював в "Укренерго", - розповіла вона.

КМУ перекрив цю схему шляхом удосконалення механізму ПСО, передбачивши адміністрування нижньої ціни продажу НАЕК електроенергії на ринку, нагадала експерт.

"Але, остаточний варіант постанови Кабміну піддався критиці з боку НАЕК. В "Енергоатомі" не підтримали його через нібито дискримінаційні норми ціноутворення. Але всі ці крики "Енергоатому" пов'язані виключно з їхніми намірами захистити схему, перекриту Кабміном. Щоб вона і далі діяла, на користь нового керівництва НАЕК", - говорить Кошарна.

Нагадаємо, Кабмін заборонив "Укргідроенерго" та "Енергоатому" продавати на комерційних ринках електроенергію нижче собівартості.

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