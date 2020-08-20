Бездіяльність НКРЕКП сприяє комерсантам експлуатувати державні енергокомпанії - Плачков

"Борги "Центренерго" можуть формуватися наступним чином: "Центренерго" знаходить хорошого клієнта і продає йому електроенергію по низькій ціні. У підсумку генеруюча компанія отримує мало грошей, бо продала електроенергію нижче собівартості, а клієнти компанії - мають прибутки. І потім виявляється, що у "Центренерго" борги, і компанії нічим розрахуватися із шахтарям. Таке собі шахрайство за рахунок державних шахт, за сприяння "Центренерго", і через бездіяльність НКРЕКП", - розповів він.

Плачков нагадав, що 1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії.

"Алгоритм ринку - хороший, сучасний і справедливий, але там стільки адміністративних втручань, що сама парадигма ринку зводиться нанівець. На додаток - НКРЕКП, яка бездіє і закриває очі на спекуляції тих, хто заробляє, поки українські шахтарі лишаються без грошей", - додав Плачков.

Покласти край схемам "Центренерго" може тільки НКРЕКП, додав фахівець.

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"Ні для кого не секрет, що "Центренерго" працює в інтересах окремих фінансових груп, а хто може його зупинити? Фонд держмайна? Ні! Міністерство – ні, бо "Центренерго" йому не підпорядковане, Прем'єр? Ні, бо він не може всім займатися. Нема кому впливати на "Центренерго", тому він робить, що хоче. Я давно казав, що нам потрібен віце-прем'єр по паливно-енергетичному комплексу. У протилежному випадку всі учасники ринку будуть і далі працювати як партизанські табори", - каже Плачков.

Зазначимо, що схожа ситуація виникла в оператора національних АЕС - "Енергоатома", яке підозрюють у продажі електроенергії за заниженими цінами на догоду бізнесу, зокрема феросплавним заводам Ігоря Коломойського.

Кабмін цю схему перекрив і визначив постановою, що "Енергоатом" не може продавати електроенергію бізнесу за ціною, яка не покриває фінансово-господарських потреб державної компанії, після чого на мітинг вийшла профспілка "Енергоатому", захищаючи низькі ціни для бізнесу.