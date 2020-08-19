Уряд змінив розрахунок покриття собівартості електроенергії "Енергоатома"

Відповідне рішення прийняв сьогодні Кабінет міністрів, внісши зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії (затвердженого постановою уряду від 5 червня 2019 року № 483).

"Зміна стосується пункту 9. З метою більш коректного розрахунку показника собівартості пропонується у формулі визначення ціни покриття собівартості використовувати не повну, а виробничу собівартість. Таким чином, для визначення ціни собівартості виключаються види діяльності НАЕК "Енергоатом", які не стосуються функціонування ПСО. Зокрема, діяльність Ташлицької ГАЕС, Олександрівської ГЕС та теплопостачання міст-супутників", - зазначив заступник Міністра енергетики Юрій Бойко.

В Міненерго нагадали, що "Енергоатом" виступив з ініціативою продажу половини своєї електроенергії за 1 коп/кВт*год для задоволення потреб побутових споживачів. Уряд погодився з такою ініціативою, закріпивши її відповідним рішенням, а також встановив гарантії для беззбиткової діяльності компанії.

Водночас експерти пояснюють УНН, що вищезазначені заходи Міненерго і Кабміну направлені на стримання збитковості "Енергоатому", яка формується через продаж електроенергії бізнесу за заниженими цінами. Своєю постановою Кабмін встановив юридичні гарантії того, що державний "Енергоатом" не буде працювати на бізнес собі у збиток.