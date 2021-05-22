Без Венгрии: ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. ЕС может начать делать заявления от имени 26 членов, а не всех 27 после серии вето Венгрии по ряду вопросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Это замечание было сделано по ряду вето Венгрии на уровне ЕС по международным делам. В апреле Венгрия заблокировала заявление Европейского союза с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, 18 мая Венгрия отказалась присоединиться к другим 26 министров иностранных дел в призыве к перемирию в израильско-палестинском конфликте.
Затем в пятницу Венгрия заявила, что не может одобрить соглашение ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, так как это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке.
Это не совсем новая ситуация, другие страны в прошлом создавали препятствия в другом контексте, например, Нидерланды заблокировали ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.
"Большинство государств-членов, в которых есть проблема, ищут способы ее решения. Мы не видели этого в Венгрии", - сказал дипломат, добавив, что "это нам очень жаль, и это нас беспокоит".
Однако дипломат сказал, что, по его мнению, не имеет особого значения, если, например, декларацию ЕС по Гонконгу поддержат 27 или 26 стран-членов.
"Это не ослабит ЕС в глобальном масштабе", - добавил он. Но он повторил, что были искренние опасения.
"Это противоречит духу ЕС. Мы стараемся учесть взгляды стран с отдельными проблемами, но мы ожидаем, что эти отдельные государства придут с конструктивными идеями для решения проблемы, и я хотел бы видеть больше из Будапешта", - сказал он.
Добавим
Ранее, Венгрия заблокировала жесткое заявление Вышеградской группы по России.
Венгрия единственная из стран "Вышеградской четверки" не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией.