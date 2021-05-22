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Без Венгрии: ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран

Киев • УНН

 • 25076 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. ЕС может начать делать заявления от имени 26 членов, а не всех 27 после серии вето Венгрии по ряду вопросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Без Венгрии: ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран

Детали

Это замечание было сделано по ряду вето Венгрии на уровне ЕС по международным делам. В апреле Венгрия заблокировала заявление Европейского союза с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, 18 мая Венгрия отказалась присоединиться к другим 26 министров иностранных дел в призыве к перемирию в израильско-палестинском конфликте.

Затем в пятницу Венгрия заявила, что не может одобрить соглашение ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, так как это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке.

Это не совсем новая ситуация, другие страны в прошлом создавали препятствия в другом контексте, например, Нидерланды заблокировали ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

"Большинство государств-членов, в которых есть проблема, ищут способы ее решения. Мы не видели этого в Венгрии", - сказал дипломат, добавив, что "это нам очень жаль, и это нас беспокоит".

Однако дипломат сказал, что, по его мнению, не имеет особого значения, если, например, декларацию ЕС по Гонконгу поддержат 27 или 26 стран-членов.

"Это не ослабит ЕС в глобальном масштабе", - добавил он. Но он повторил, что были искренние опасения.

"Это противоречит духу ЕС. Мы стараемся учесть взгляды стран с отдельными проблемами, но мы ожидаем, что эти отдельные государства придут с конструктивными идеями для решения проблемы, и я хотел бы видеть больше из Будапешта", - сказал он.

Добавим

Ранее, Венгрия заблокировала жесткое заявление Вышеградской группы по России.

Венгрия единственная из стран "Вышеградской четверки" не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией.

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