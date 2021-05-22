Без Угорщини: ЄС може почати робити заяви від імені 26 країн

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Це зауваження було зроблено через ряд вето Угорщини на рівні ЄС з міжнародних справ. У квітні Угорщина заблокувала заяву Європейського союзу з критикою китайського закону про безпеку в Гонконзі, 18 травня Угорщина відмовилась приєднатися до інших 26 міністрів закордонних справ у заклику до перемир'я в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Потім в п'ятницю Угорщина заявила, що не може схвалити угоду ЄС про торгівлю і розвитку з країнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану, тому що це призведе до збільшення числа мігрантів в блоці.

Це не зовсім нова ситуація, інші країни в минулому створювали перешкоди в іншому контексті, наприклад, Нідерланди заблокували ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

"Більшість держав-членів, у яких є проблема, шукають способи її вирішення. Ми не бачили цього в Угорщині", - сказав дипломат, додавши, що "це нам дуже шкода, і це нас турбує".

Однак дипломат сказав, що, на його думку, не має особливого значення, якщо, наприклад, декларацію ЄС по Гонконгу підтримають 27 або 26 країн-членів.

"Це не послабить ЄС в глобальному масштабі", - додав він. Але він повторив, що були щирі побоювання.

"Це суперечить духу ЄС. Ми намагаємося врахувати погляди країн з окремими проблемами, але ми очікуємо, що ці окремі держави прийдуть з конструктивними ідеями для вирішення проблеми, і я хотів би бачити більше з Будапешта", - сказав він.

Додамо

Раніше, Угорщина заблокувала жорсткішу заяву Вишеградської групи по Росії.

Угорщина єдина з країн " Вишеградської четвірки" не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією.