Угорщина не висилатиме російських дипломатів через вибухи в Чехії

Деталі

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що окрім висловлення солідарності влада не планує інших кроків щодо Росії. Польща і Словаччина оголосили про видворення співробітників дипмісій РФ.

Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина 26 квітня затвердили офіційну заяву, що засуджує вибухи на складі боєприпасів у 2014 році. Однак вони відкинули жорстку версію заяви, яку угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав неприйнятною.

Дипломатичний конфлікт між Чехією та Росією

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей. У зв'язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрила в роботі на спецслужби.

У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон-грата і вислали з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії визнали відповідь Росії надмірною і заявили, що скоротять склад російського посольства в Празі до чисельності складу чеського диппредставництва в Москві. Глава чеського МЗС Якуб Кулганек заявив, Чехію повинні будуть покинути ще 63 співробітника російського посольства. Їм дали термін до кінця травня. МЗС Росії у відповідь зажадав скоротити чисельний склад посольства Чехії в Москві.