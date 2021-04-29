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Угорщина не висилатиме російських дипломатів через вибухи в Чехії

Угорщина не висилатиме російських дипломатів через вибухи в Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Угорщина відмовляється висилати російських дипломатів із солідарності з Чехією.  Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто каналу RTL, пише УНН.

Деталі

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що окрім висловлення солідарності влада не планує інших кроків щодо Росії. Польща і Словаччина оголосили про видворення співробітників дипмісій РФ.

Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина 26 квітня затвердили офіційну заяву, що засуджує вибухи на складі боєприпасів у 2014 році. Однак вони відкинули жорстку версію заяви, яку угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав неприйнятною.

Дипломатичний конфлікт між Чехією та Росією

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей. У зв'язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрила в роботі на спецслужби.

У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон-грата і вислали з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії визнали відповідь Росії надмірною і заявили, що скоротять склад російського посольства в Празі до чисельності складу чеського диппредставництва в Москві. Глава чеського МЗС Якуб Кулганек заявив, Чехію повинні будуть покинути ще 63 співробітника російського посольства. Їм дали термін до кінця травня. МЗС Росії у відповідь зажадав скоротити чисельний склад посольства Чехії в Москві.

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