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Венгрия не будет высылать российских дипломатов из-за взрывов в Чехии

Венгрия не будет высылать российских дипломатов из-за взрывов в Чехии

Киев  •  УНН

 • 15114 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Венгрия отказывается высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто канала RTL, пишет УНН.

Детали

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что кроме выражения солидарности власти не планируют других шагов по России. Польша и Словакия объявили о выдворении сотрудников дипмиссий РФ.

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия 26 апреля утвердили официальное заявление, осуждающее взрывы на складе боеприпасов в 2014 году. Однако они отвергли жесткую версию заявления, венгерский премьер-министр Виктор Орбан признал неприемлемой.

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрила в работе на спецслужбы.

В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии признали ответ России чрезмерной и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.

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