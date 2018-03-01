Без света из-за непогоды в Украине остались 174 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за непогоды в Украине со среды на четверг остались без электроснабжения 174 населенных пункта в 10 областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, а именно: Донецкой - 42, Черкасской - 23, Николаевской - 23, Одесской - 20, Днепропетровской - 16, Харьковской - 15, Херсонской - 13, Запорожской - 9, Сумской - 8 и Киевской - 5)", - говорится в сообщении.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечено 2 тыс. 413 человек и 1 тыс. 705 ед. техники, добавили в ведомстве.
Напомним, 1 марта в Украине ожидается снежная ветреная погода.