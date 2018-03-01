Без світла через негоду в Україні залишилися 174 міст і сіл

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Через негоду в Україні з середи на четвер залишилися без електропостачання 174 населених пункти в 10 областях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 174 населені пункти в 10 областях, а саме: Донецькій – 42, Черкаській – 23, Миколаївській – 23, Одеській – 20, Дніпропетровській – 16, Харківській – 15, Херсонській – 13, Запорізькій – 9, Сумській – 8 та Київській – 5)", - йдеться у повідомленні.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для розчистки доріг та надання допомоги у буксируванні окремих транспортних засобів залучено 2 тис. 413 осіб та 1 тис. 705 од. техніки, додали у відомстві.

Нагадаємо, 1 березня в Україні очікується сніжна вітряна погода.

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