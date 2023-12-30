Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Новогодняя ночь в Украине будет теплой и, вероятно, бесснежной. Однако небольшие дожди и мокрый снег ожидают 1 и 2 января 2024 года, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"31 декабря в Украине без осадков, только ночью в северо-восточной части и в Карпатах небольшой дождь и мокрый снег; 1 января в западных, днем и в северных областях, 2 января в Украине небольшой и умеренный дождь и мокрый снег", - сообщили синоптики.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в южной части ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура ночью от 5° тепла до 2° мороза, днем 1-8° тепла, в южной части 7-12°; в Карпатах ночью и днем около 0°.

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